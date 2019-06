Erba incolta e invasione di insetti a Mariconda: la denuncia

Continuano a ricevere segnalazioni di degrado da parte di residenti che vivono nella città di Salerno. Un altro lettore, infatti, denuncia la presenza di erba incolta ormai da mesi in via Torino, nel cuore del quartiere Mariconda dove, da un po’ di tempo, soprattutto a causa del grande caldo, si registra un’invasione di insetti proprio a causa dell’erba selvatica. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione del verde pubblico intervengano in tempi rapidi.