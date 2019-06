Erba incolta e degrado in via Marchiafava: l'appello di un lettore

Degrado e incuria nel quartiere Sant’Eustachio, a Salerno, dove non viene tagliata l’erba sul marciapiede che va dal civico 18 al 30. Un situazione di abbandono che – ci segnala un lettore – va avanti ormai da settimane creando qualche disagio soprattutto ai pedoni. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione del verde intervengano in tempi rapidi per ridare decoro e pulizia ad una delle strade più attraversate del rione.

Gallery