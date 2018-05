Bustine con deiezioni canine abbandonate per strada: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la brutta abitudine di alcuni salernitani padroni di cani che, pur raccogliendo le deiezioni dei loro animali con delle bustine, abbandonano le stesse per strada incuranti del loro smaltimento. Capita, infatti, che, gli escrementi canini vengano raccolti solo apparentemente in quanto, girato l'angolo della strada, gli stessi proprietari, in realtà, abbandonano le bustine nelle aiuole o sui marciapiedi. La segnalazione si riferisce in particolar modo a via Prudente ma il comportamento è abbastanza diffuso in tutta la città. Si chiedono, quindi, punizioni esemplari per chi attua questo genere di comportamenti che danneggiano l'immagine e, soprattutto, la salubrità delle nostre strade.