Escrementi canini a Pastena: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che nelle zone interne di Pastena, similmente ad altre zone di Salerno, raccogliere le deiezioni canine è un'abitudine tutt'altro che comune. In particolare, come si può notare dalla foto, alcuni padroni incivili lasciano gli escrementi dei propri animali sui marciapiedi arrecando danno a tutti gli altri cittadini che passano per la zona. Si chiedono controlli più serrati da parte delle autorità preposte per educare, anche attraverso sanzioni amministrative, i padroni incivili.