Escrementi di cani ovunque: spuntano avvisi sui generis a Torrione e sul Carmine

In zona Vestuti, sul Carmine, a Torrione ed in molte altre zone della città, innumerevoli i proprietari dei cani incivili che non raccolgono gli escrementi del proprio Fido, sporcando le strade. Così, muniti di avvisi di carta e fantasia, alcuni cittadini hanno messo su una vera e propria campagna di sensibilizzazione rivolta a chi non rispetta l'ambiente.

Gli avvisi

Diversi, gli avvisi anti-escrementi diffusi in città. Non mancano quelli più offensivi per i proprietari dei cani incuranti delle norme: "Si invitano i signori cani a non lasciare le foto dei loro padroni sul marciapiede", si legge su uno dei cartelli.

