Escrementi dinanzi ad un negozio, a Torrione: la segnalazione

Non c'è limite all'inciviltà: come ci segnala un lettore, qualche vandalo ha pensato di posizionare gli escrementi del suo cane dinanzi ad un negozio. L'increscioso episodio si è verificato in via Torrione.

L'appello

Disgusto e rabbia tra esercenti e passanti: accorato l'appello affinchè vengano incrementati i controlli nella zona, scoraggiando nuovi atti di inciviltà.