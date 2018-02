Escrementi canini in via Baratta: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni di cittadini che denunciano la presenza di numerose deiezioni canine in diverse zone della città. Questa volta l'attenzione è puntata su via Silvio Baratta dove, nei pressi dell'aiuola all'altezza del distributore di benzina, ci si può imbattere in un vero e proprio tappeto di escrementi canini lasciati lì da padroni incivili. Si chiedono, quindi, nuove misure indirizzate ad educare i padroni indisciplinati.