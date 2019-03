Rifiuti ed escrementi sulle spiagge: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di degrado presente nelle spiagge della zona orientale di Salerno. Oltre a rifiuti vari trasportati dal mare, infatti, vi sono diversi padroni di cani che portano a passeggiare i loro animali sulla spiaggia. Nulla di particolarmente allarmante se non che molti di loro, incivilmente, non raccolgono i bisognini dei loro cani che rimangono a marcire sulla spiaggia. "Molte famiglie con bambini vanno a passeggiare e giocare in spiaggia - ha spiegato il lettore - per colpa di qualcuno, però, bisogna sempre stare attenti per non rischiare di prendere qualche malattia". Si richiede, quindi, una maggiore attenzione per le nostre spiagge e punizioni esemplari per chi contribuisce a sporcarle.