Escrementi e cattivi odori nei pressi del Faro, i residenti: "Apponete recinzioni alle aiuole"

"Cattivi odori e scarsa igiene: non ne possiamo più": è quanto denunciato dai salernitani residenti nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Precisamente, nei pressi del faro della Giustizia e delle aiuole che costeggiano via Irno e il tratto della Lungoirno, innumerevoli, gli escrementi di animali non raccolti da parte di proprietari incivili.

L'appello

"Il Comune ha provveduto al taglio dell'erba, ma la situazione igienico-sanitaria è decisamente avvilente - ci scrivono alcuni lettori - Oltre che provvedere con maggiore puntualità alla manutenzione del verde pubblico, è necessario apporre delle recinzioni alle aiuole del parcheggio del Faro della Giustizia, per impedire ai proprietari incivili di lasciare gli escrementi dei loro animali nell'erba, a tutto danno per il decoro e la salute di noi che siamo costretti a costeggiare quel tratto di strada", hanno concluso.