Fili elettrici scoperti in via Palestro: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che in via Palestro, all'altezza del civico 13, c'è un palo del'illuminazione pubblica con dei fili elettrici senza protezione. Nella zona passano tanti bambini che potrebbero entrare in contatto con i fili. Si chiede, quindi, il ripristino immediato della protezione dei fili onde evitare problemi peggiori.