Di nuovo fili scoperti in via Palestro: la segnalazione

Sono passati poco più di 3 mesi da quando, dopo una segnalazione fatta a Salernotoday da un cittadino, il Comune ha messo in sicurezza dei fili scoperti in via Palestro a Torrione Alto. Purtroppo, come ci segnala un nostro lettore, la situazione si è riproposta: "A causa di individui refrattari alla civiltà". Si chiede, quindi, un nuovo intervento da parte dei tecnici comunali e una maggiore sorveglianza in zona per evitare che il fenomeno si ripresenti nuovamente.