Ressa fuori al market e assembramenti vicino alle Poste: Torrione ignora l'emergenza Covid-19

Limitazione negli spostamenti e divieto di assembramenti? Non a Torrione. Come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, infatti, troppe, le persone in attesa alle Poste, per iniziare: una folla complessa da gestire nelle distanze e assolutamente rischiosa in emergenza Covid.19.

I disagi

Sempre a Torrione, evidente come non sia rispettata la distanza di un metro di distanza tra le persone in procinto di entrare al supermercato Etè: accorato, da parte dei residenti responsabili, l'appello affinchè le forze dell'ordine rafforzino i controlli nella zona per scongiurare nuovi episodi che possano esporre a contagio la popolazione.

