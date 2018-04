Fontana rotta da mesi in via Silvio Baratta: l'ira dei residenti

Da mesi la fontana situata in via Silvio Baratta, a Salerno, versa da mesi in condizioni di degrado. Addirittura l’acqua piovana al suo interno è diventata di colore rosso. A segnalarlo è un nostro lettore che si domanda: “Perché mai una fontana non può essere in uso come tutte le altre?!”. Posizionata anni fa come elemento di arredo urbano, la fontana è diventata poi col tempo un oggetto fuori contesto, non più utilizzata.