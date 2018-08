Furti nelle auto sul litorale di Eboli: la denuncia di un lettore

Ancora auto danneggiate in una delle traverse che conducono sulla spiaggia del litorale di Eboli. A segnalarceli è un lettore, che ci ha inviato anche delle fotografie. Alcuni malfattori, approfittando dell' assenza sia dei parcheggiatori che del guardaspiaggia, si sono dati da fare. Dopo pranzo una coppia di bagnanti è stata derubata dei propri effetti personali che si trovavano all’ interno della loro auto, la cui serratura è stata forzata. Un’altra coppia di bagnanti, verso le 15, dopo aver parcheggiato l'auto e aperto l'ombrellone, sono stati avvisati che la loro auto aveva il vetro rotto. Solo per puro caso i ladri si sono fermati e non hanno continuato. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Santa Cecilia. “Secondo una mia impressione – denuncia il nostro lettore - tutta la zona dalla traversa della pineta fino al viale dei salici è abbandonato dato in gestione a chi sa chi”.

Gallery