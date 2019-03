"Troppi furti al cimitero di Salerno", l'appello a sindaco e questore

Troppi furti al cimitero di Salerno: a denunciarlo, è il salernitano Antonio Bracciante che, attraverso la sua pagina Facebook, lancia un appello a tutti i suoi concittadini per denunciare i colpi, sperando in un intervento da parte del sindaco e del questore. In particolare, nel furto ai danni della tomba del suo compianto fratello, come denunciato dallo stesso Bracciante, i malviventi hanno portato via anche una scultura in bronzo dal grande valore affettivo.

L'appello

Appello accorato, dunque, affinchè vengano incrementati i controlli e si rafforzi il sistema di videosorveglianza, al fine di tutelare il rispetto per i defunti e scongiurare nuove profanazioni.