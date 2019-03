Nuovi furti al cimitero di Brignano: come ci segnalano alcuni lettori, ignoti sradicano lettere in ottone, si impossessano di vasi e reggilumini e non solo.

L'appello

Si rinnova, dunque, l'appello da parte degli utenti ad incrementare la sorveglianza al cimitero, per scongiurare nuovi episodi e atti vandalici decisamente vergognosi.