Furti a Battipaglia: i residenti di Belvedere chiedono maggiori controlli

Esasperati, i residenti di Belvedere di Battipaglia: diversi lettori ci stanno segnalando la presenza di malitenzionati nella zona.

L'appello

Reduci dall'esperienza dell'ultima estate, quando, per un periodo, i topi d'appartamento avevano privato della loro tranquillità gli abitanti di via Belvedere, dunque, i cittadini ribadiscono la necessità di garantire più controlli da parte delle forze dell'ordine, ipotizzando anche di organizzare delle ronde per scongiurare nuovi furti. Tensione alle stelle.