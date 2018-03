Ladri in azione a Salerno e a Pellezzano: l'appello dei lettori

Ladri in azione in via Seripando, a Salerno: come ci segnalano alcuni lettori, numerosi, nell’ultimo mese, i tentativi di furto registrati nel quartiere. Non migliore, la situazione a Pellezzano, dove una utente ci ha raccontato di essere stata vittima di un colpo, la settimana scorsa.

L'allarme

Mentre sembra essere leggermente diminuita la tensione nelle zone collinari dopo l'allarme sicurezza, per il quale gli abitanti avevano organizzato anche delle ronde, non cala il numero di furti in altri quartieri salernitani e nei comuni limitrofi. Unanime, dunque, l'appello alle forze dell'ordine affinchè, specie nelle ore serali, incrementino i controlli per scoraggiare i malviventi, soprattutto nelle zone periferiche.