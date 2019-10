I ladri rubano le plafoniere: il sottopassaggio di via Vernieri resta al buio

Ladri in azione nel sottopassaggio di via Vernieri a Salerno. Negli ultimi due giorni, infatti, sono state rubate delle plafoniere, molto probabilmente durante le ore notturne. Ora il sottopasso è al buio. A segnalarcelo è un lettore di Salernotoday. L’auspicio è che gli addetti alla sicurezza e alla manutenzione si interessino della problematica il prima possibile sostituendo, in primis, le plafoniere.