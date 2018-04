Furti di ruote al centro di Salerno: la segnalazione

Una delle vicende che più sta interessando i salernitani è rappresentata dai continui furti di ruote che si stanno verificando in diversi punti della città. Nei giorni scorsi, infatti, ci sono giunte diverse segnalazioni, dalla zona Vestuti fino a via Sichelgaita passando per via Laspro, di persone che hanno trovato le proprie vetture senza più le ruote. Si chiedono, quindi, maggiori controlli per trovare i ladri di ruote che colpiscono gli automobilisti con danni economici non indifferenti.