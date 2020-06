"Aiuto, i gabbiani ci attaccano": terrazzo "off limits" a Torrione

Sembra un film, ma è quanto sta realmente accadendo in città, precisamente a Torrione. Come ci segnalano diversi utenti, infatti, dei gabbiani hanno nidificato di fronte ad un terrazzo, sito in via Posidonia. Proprio lì, chiunque si azzardi a metter piede su quel terrazzo, viene preso di mira dai pennuti che si fiondano sugli ignari cittadini, per allontanarli.

Si tratta, probabilmente, di un tentativo di difesa da parte degli uccelli, per la presenza del nido poco distante. Fatto sta che, in tanti, ci stanno segnalando il problema relativo all'accesso al terrazzo in questione che rischia di essere inibito a tutti, per la presenza molesta dei gabbiani che "attaccano" chiunque si trovi in quel luogo.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella