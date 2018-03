La "gang Ave Maria" distrugge le giostrine di via Galloppo

Un banda di vandali, che si firma “Gang Ave Maria”, sta seminando il panico a Torrione. Si tratterebbe di un gruppo di ragazzi che distrugge tutto ciò che trova. Nel mirino, ad esempio, sono finiti anche i giardini di via Galloppo, molto frequentati dalle famiglie del quartiere. Le giostrine, infatti, sono state quasi completamente distrutte, molto probabilmente, nel cuore della notte. E così i bambini non possono utilizzare per giocare.

L’auspicio dei residenti, che da tempo chiedono maggiori controlli, è che vengano ripristinate il prima possibile e che magari venga attivato un sistema di videosorveglianza come deterrente contro gli atti di vandalismo.