Gare in motorino, impennate pericolose al mercato di Torrione

E' diventata un'abitudine, una pericolosa moda: gruppi di ragazzini in sella agli scooter scorrazzano in libertà lungo le strade cittadine. L'ultimo assembramento in zona mercato, a Torrione. Dopo le continue segnalazioni di residenti infastiditi ma anche spaventati, ecco la foto delle corse in moto, che fanno il paio con le "impennate" in bicicletta, il Primo Maggio.

Foto di Guglielmo Gambardella