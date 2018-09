Gattino abbandonato in zona Cittadella: l'appello

Occhi blu, coda grigia e sguardo disorientato: sta intenerendo residenti e commercianti, il gattino che da qualche giorno si aggira in via Cacciatore e via Dalmazia. Probabilmente abbandonato, il micio risulta spaventato e in cerca di una famiglia in grado di amarlo e accudirlo per la vita.

I residenti, dunque, fanno appello agli animalisti o a chiunque possa occuparsene, affinchè aiutino il gattino che al momento girovaga senza meta in zona Cittadella.