Gatto morto in via Grifone e nessuno lo rimuove: la segnalazione

La segnalazione arriva da via Grifone, la bretella che collega via Guercio con Torrione Alto, prima di imboccare la tangenziale. Cittadini indignati denunciano la presenza della carcassa di un gatto, che giace sull'asfalto da venti giorni. Incuria e il caldo torrido di questi giorni hanno attirato insetti. Urge l'intervento degli operatori ecologici. "Continuiamo ad inviare lettere ed a segnalare disagio e degrado - raccontano i residenti - ma nessuno interviene. Non ne possiamo più: marciapiedi rotti, motorini che procedono in divieto d'accesso ed a luci spente".