Erba alta e acqua stagnante nei giardinetti di Coperchia: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha inviato un reportage fotografico dal quale si evince la situazione di degrado in cui versa i giardini pubblici in via Eroi di Nassiriya a Coperchia. Nella popolosa frazione del comune di Pellezzano, uno spazio verde dove i bambini possano giocare in serenità servirebbe tantissimo ma, purtroppo, questo giace nell'incuria. Le famiglie, infatti, non sono certo invogliate a lasciar giocare i bambini tra erba alta, giostrine abbandonate e fontane con acqua stagnante. Con l'arrivo del caldo, poi, il parco è anche popolato da insetti ed altri animali che sono attratti dall'erba alta e dall'acqua stagnante. Si chiede, quindi, la rivalorizzazione immediata dei giardinetti e maggiori attenzioni per quello che potrebbe essere uno dei fiori all'occhiello di Coperchia.

