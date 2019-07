I giardini di via Panoramica sono completamente abbandonati: la denuncia

Il giardino di via Panoramica, a Salerno, ormai da un anno è in condizioni di totale abbandono, inaccessibile ed invaso dalla vegetazione. La strada stessa è parzialmente ostruita da piante. “Le segnalazioni agli organi competenti non hanno sortito alcun risultato” ci segnala un lettore, che chiede un immediato intervento degli addetti alla manutenzione dell’area verde da cui è possibile ammirare anche un bellissimo paesaggio.

