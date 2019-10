Giostre e fontane rotte nei giardini del Parco Arbostella: l'amarezza dei residenti

Giostre e fontane rotte nei giardinetti del Parco Arbostella di Salerno. Alcuni residenti ci segnalano la presenza di almeno quattro giostre, su dieci complessive, che non sono funzionanti e dunque non accessibili ai bambini. Tra queste c’è ne una per i disabili. Non solo. Ma anche una delle fontanine è inattiva in quanto il pedalino che fa zampillare l’acqua è guasto. La situazione va avanti già da un po’ di tempo. Per questo gli abitanti della zona auspicano un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale del capoluogo affinchè metta in sicurezza e riattivi giostre e fontane.

