Giostrine distrutte nella villa comunale di Fratte: la segnalazione

Alcuni vandali hanno distrutto le giostrine per bambini presenti nella villa comunale di Fratte. Le giostrine, che dovrebbero servire a dare possibilità ai bambini di passare del tempo in un'area protetta e sicura, purtroppo, hanno sempre vita breve nella zona a causa di alcuni balordi che, frequentando quotidianamente la zona, preferiscono passare il loro tempo distruggendo quanto di buono viene messo a disposizione della comunità. Si chiede, quindi, il ripristino immediato delle giostrine e l'installazione di un sistema di videosorveglianza per impedire che il fenomeno si ripresenti nuovamente.

Gallery