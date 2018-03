Giovi, discarica a cielo aperto: la segnalazione dei cittadini

Rifiuti abbandonati in strada e degrado a Giovi: Salerno Today raccoglie la denuncia del gruppo Protesta Popolare Salernitana, al quale si sono rivolti alcuni residenti per denunciare la presenza di una micro discarica. Il gruppo fondato da Tiziano Sica, Bruno Sica e Marco Gregorio, che nei giorni scorsi, insieme ad altri cittadini, aveva protestato con un sit-in a Torrione chiedendo al Comune di intervenire a difesa del decoro urbano, s'è fatto portavoce adesso delle istanze dei residenti di Giovi. Urgono interventi di bonifica e sanzioni per i trasgressori che abbandonano quotidianamente rifiuti in strada.

