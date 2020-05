"Al mercato si entra con i guanti? Non si trovano o costano troppo": la segnalazione di una lettrice

Al mercato di Torrione si entra con i guanti: ma se i guanti non li trovo o continuano a proporli a prezzi elevatissimi che non possiamo permetterci, quale è la soluzione?

Se lo chiede una nostra lettrice che, dopo essere stata al mercato rionale di via Robertelli, riaperto da ieri, ha posto l'interrogativo preoccupandosi di non poter più accedere all'area, nei prossimi giorni. "Mi hanno dato i guanti monouso, precisando che sono stati distribuiti solo per la prima giornata di attività: ma se nei prossimi giorni i guanti non li trovo, come dovrei fare la spesa al mercato? - continua la lettrice - Noi veniamo al mercato proprio per risparmiare: se un pacco di guanti, peraltro quasi introvabile, lo vendono al costo di 9 euro, come posso acquistarlo con frequenza?". L'appello, dunque, è quello di effettuare verifiche e controlli per evitare atti di sciacallaggio e rialzi impensabili su prodotti che risultano, a quanto pare, di uso quotidiano ormai.