"Ho pagato 8 euro un pacco di guanti monouso: è ingiusto", la denuncia di una lettrice

Un pacco di guanti monouso al prezzo di 8 euro. E' quanto denunciato da una salernitana, Manuela Orilia: "Noi ci adeguiamo a tutelarci per l'emergenza sanitaria, ma non è detto che ci debbano dissanguare economicamente", ha osservato la cittadina.

Tuttavia, il prezzo in questione non è da imputare alla farmacia presso cui la nostra lettrice li ha acquistati, in quanto il costo corrisponde a quello diffuso sul web dalla casa di produzione che, peraltro, ha prezzi simili a tutte le altre, trattandosi di un pacco da 100 pezzi. Attraverso la nostra testata, tuttavia, l'utente lancia un appello:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vorrei che le associazioni per la tutela dei consumatori vigilassero sulla lievitazione dei costi dei prodotti utili in questa emergenza sanitaria: non credo che 8 euro possa essere il prezzo giusto per un pacco di guanti monouso.