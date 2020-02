Le Guardie Ecozoofile A.N.P.A.N.A. Salerno del Distaccamento di Siano, dopo un un'apparente assenza sul territorio riprendono i controlli in Siano (SA). In questo periodo abbiamo avuto modo di localizzare diverse criticità ambientali e zoofile presenti nel paese e abbiamo organizzato i nostri servizi in maniera diversa e più efficace e ora siamo pronti a divulgare informazione oltre a sanzionare trasgressori. Questo comunica il responsabile di zona ANPANA.