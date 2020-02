Disagi in via Sichelgaita: parte della strada resta al buio

Ancora guasti alla pubblica illuminazione, in città: come ci segnalano alcuni lettori, infatti, risulta un malfunzionamento di parte dell’illuminazione stradale di via Sichelgaita (dalla curva del Bar Life a salire).

L'appello

Ovviamente, il disagio si ripercuote sui residenti e sui passanti: accorato, dunque, l'appello, affinchè l'amministrazione provveda al ripristino del servizio.