Il mare di Salerno è tornato balneabile?

Gentile redazione In allegato vi invio un video registrato sul lungomare di Salerno lo scorso weekend. Una città di mare come la nostra, piena di turisti che hanno approfittato delle prime giornate di primavera, può essere accolta da questo spettacolo? Ho letto che il mare a Salerno sarebbe tornato balneabile! Siamo sicuri? Dovremmo puntare su una risorsa come il mare, preoccupandoci di tenerlo pulito, ma presentiamo a chi viene da fuori un lungomare con un indecente spettacolo come questo. Rifiuti in plastica a più non posso, schiuma, liquami. Penso si dovrebbe intervenire in maniera decisa e prioritaria sulla depurazione, proteggendo almeno le coste ed evitando che sulle spiagge possa arrivare tanto materiale inquinante. Buon lavoro Alfonso