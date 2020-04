Il prezzo del progresso: degrado nei pressi del lungomare Colombo

In via G.V. De Ruggero, prima di immettersi sul lungomare Colombo (altezza Polo Nautico) sull'asfalto c'è una buca che si allarga ogni giorno di più. Ovviamente ciò costituisce un pericolo per gli automobilisti in transito, oltre all'aggravante che per una serie di circostanze "territoriali" i pedoni sono costretti a camminare sulla strada ... Forse è il costo che i cittadini devono sopportare per avere collegamenti più veloci, atteso che, almeno a vedere le immagini, la buca potrebbe essere la causa di un pessimo ripristino del manto stradale precedentemente "tagliato" proprio per la posa della fibra ottica.