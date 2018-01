Via Moscato al buio: l'appello dei residenti

Continua il calvario luminoso degli abitanti di via Demetrio Moscato, una delle più importanti strade d'ingresso di Salerno. I disservizi della pubblica illuminazione, infatti, continuano e si alternano serate in cui lampioni sono funzionanti a molte altre senza luce, nè sulla strada nè all'interno del parcheggio alle spalle del distributore di benzina. "La situazione è paradossale - ci spiega un nostro lettore - sono ormai settimane che viviamo in questo limbo. Molti di noi hanno paura a parcheggiare in orario notturno nell'area di sosta dato che, spesso, sono stati trovati balordi che davano fastidio". Si chiede, quindi, una soluzione della situazione in modo da rendere la zona più vivibile.