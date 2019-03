Illuminazione guasta in via Robertiello: la segnalazione

Continuano a giungerci segnalazioni riguardanti guasti all'illuminazione pubblica nella zona tra via Robertelli e via XX Settembre, nel pieno centro di Torrione. Questa volta la problematica riguarda la vicina via Generale Vincenzo Robertiello dove, da mesi, il lampione in corrispondenza del civico numero 8 è guasto. "Dopo tantissime segnalazioni quasi tutta l'illuminazione pubblica è funzionate - ci ha spiegato un nostro lettore - Ma nessuno si preoccupa di riparare quest'ultimo lampione che è fuori uso da diversi mesi. Spero che questa mia comunicazione possa servire" ha concluso.