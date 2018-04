Sacchi dell'immondizia tra i turisti sul lungomare: la segnalazione

Domenica sul lungomare di Salerno, complice il primo caldo, c'è stata una vera e propria invasione di salernitani e di turisti. Accanto allo spettacolo del bel tempo e del mare, però, ce ne è stato uno non altrettanto all'altezza: diversi sacchi di immondizia erano accatastati nei pressi di alcune aiuole in attesa che passasse qualcuno per ritirarli. Un momento così piacevole per salernitani e turisti, purtroppo, potrebbe essere stato rovinato dalla vista dei sacchi neri dell'immondizia. Si chiede, quindi, una maggiore efficienza, soprattutto in prossimità delle mete turistiche più attrattive, per evitare che i sacchi dell'immondizia giacciano per molto tempo in attesa del ritiro.