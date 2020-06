Schiamazzi, danni e botti: l'urlo di alcuni residenti di Baronissi

Nervosismo e tensione a Baronissi, in zona mercato. Come ci segnalano diversi residenti della zona, infatti, nella notte scorsa, sono stati esplosi dei fuochi d'artificio a pochi metri dalle abitazioni, tra schiamazzi e baccano di giovani che, senza rispetto, rendono invivibile la zona.

I danni

Danni a pali della pubblica illuminazione, pavimentazione imbrattata e offese agli abitanti della zona che si lamentano sono all'ordine del giorno nel quartiere, caratterizzato dalla presenza di vetri rotti in strada, a tutto rischio dei bambini che giocano fuori casa. Tra le cause del degrado, proprio la scarsa illuminazione che rende la location luogo ideale per attività illecite e assembramenti incivili. Accorato, l'appello alle forze dell'ordine affinchè incrementino i controlli nel quartiere.



