"Un'ora di attesa per un solo numero all'Inps": la denuncia di un utente

Rabbia, qualche mattina fa, presso l'Inps di Salerno: ad esprimerla, un nostro lettore. "Oltre un'ora di attesa per un solo numero", ci racconta amareggiato l'utente che, attraverso la nostra testata, esprime malcontento per i tempi di attesa per accedere agli sportelli dell'ufficio di Corso Garibaldi.

Si chiede, dunque, un incremento di personale e maggiore attenzione per l'utenza salernitana.