Salerno invasa da blatte: pioggia di segnalazioni in redazione

La città è invasa di blatte. Da via Nizza, via Zara, via Dalmazia ed anche da diverse strade della zona orientale e del Carmine, innumerevoli i lettori che ci stanno segnalando la presenza dei fastidiosi insetti in città.

L'appello

Gli scarafaggi volanti si sono introdotti in scantinati ed abitazioni site ai piani bassi degli stabili: disperati, i salernitani che, agli esordi dell'estate, si vedono costretti a fronteggiare la fastidiosa presenza che mette a rischio le condizioni igienico-sanitarie della città. L'auspicio è che si ricorra rapidamente ad una nuova disinfestazione, per ripulire le strade e scongiurare nuovi problemi, destinati ad acuirsi con l'arrivo del gran caldo.