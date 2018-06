Invasione di blatte in via Calenda, l'ira dei residenti

Esasperati, i salernitani, per la presenza di blatte a Salerno. In attesa dell'attuazione del piano di sanificazione dell'Asl, sollecitato dal Comune, i cittadini continuano a far i conti con le precarie condizioni igienico-sanitarie che caratterizzano le strade, anche e soprattutto a causa dell'invasione delle blatte.

La denuncia

Emblematica, la foto che ritrae i fastidiosi insetti in via Calenda, scattata da Laura Vitale del comitato di quartiere San Francesco. Accorato, dunque, l'appello dei cittadini affinchè si provveda a contenere il proliferare delle blatte.