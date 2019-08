"Aiuto, abbiamo la casa invasa da serpenti": incubo per una famiglia di Teggiano

Una giornata da dimenticare, quella di ieri, per una famiglia di Teggiano. Nella loro abitazione, in località Prato Perillo, c'è stata una vera e propria invasione di serpenti della specie biacco. Come riporta Italia2,la famiglia ha chiesto aiuto all’amministrazione comunale. Attivato, dunque, il Servizio Veterinario di Sala Consilina e del Comando dei Carabinieri Forestali di Padula.

L'intervento

Prezioso, anche il supporto di un nucleo di volontari esperti di Pertosa: la bonifica dell’immobile è stata effettuata, dunque, con la supervisione del Direttore ASL Giuseppe Fornino.