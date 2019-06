Lampione rotto da settimane, via Iannuzzi è al buio: l'appello di una residente

Indignazione dei residenti di via A.Iannuzzi a Salerno, dove, ormai da settimane, vi è un lampione rotto che non è stato più aggiustato e messo in sicurezza. “Sono venuti anche a vederlo – ci scrive una lettrice – ma hanno tolto la parte di vetro, poi tutto è rimasto non funzionante. Un pezzo di strada è al buio”. L’auspicio degli abitanti è che gli addetti ai lavori ripristino la pubblica illuminazione nel più breve tempo possibile.