Lampione spento da mesi e strisce pedonali cancellate: l'appello dei residenti

E' spento da mesi, il lampione di via Cavaliero, all'angolo di via Poerio. Sempre nel tratto di strada, come se non bastasse, le strisce pedonali risultano ormai cancellate, a tutto danno per la sicurezza di chi abita e frequenta la zona.

Accorato, dunque, l'appello di alcuni lettori affinchè venga ripristinato il servizio di pubblica illuminazione.