Lancia la spazzatura dal balcone: l'ira del consigliere Borrelli

"Mi hanno segnalato questo video, realizzato probabilmente a Mercato San Severino. Una vergogna, si tratta di una forma di inciviltà assoluta e gratuita. Una scena che mi lascia amareggiato e senza parole. Sto preparando una denuncia nei confronti della protagonista".

E' quanto scritto dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook, postando un video in cui si vede una giovane lanciare un sacchetto di rifiuti dal balcone. Il video dell’inciviltà ha fatto il giro del web. Borrelli ha annunciato di segnalare il fatto alla polizia postale per far chiarezza sull’accaduto che merita i dovuti accertamenti.