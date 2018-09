Lastra di vetro abbandonata in via Felline: la segnalazione di un lettore

I cosiddetti “cafoni”, per usare un termine tanto caro al governatore De Luca, continuano ad abbandonare rifiuti attorno alla campana del vetro situata in via Felline, nel quartiere Torrione Alto di Salerno. Questa volta, oltre alle buste di plastica, è stata depositata anche una grossa lastra di vetro. Un nostro lettore, che ci segnala il pericolo, chiede che i rifiuti vengano rimossi il prima possibile.