Lavori e rattoppi sull'asfalto a Torrione: ecco il video dei residenti

La segnalazione arriva da via Francesco Tortora, a Torrione. I residenti hanno inviato alla redazione di Salerno Today un video attraverso il quale documentano lavori effettuati per il passaggio dei cavi della fibra ottica.

Disagi

I problemi alla viabilità ma anche le conseguenze per il decoro della strada sono sorti al termine degli interventi di ripristino dell'asfalto. I cittadini, infatti, segnalano che le buche create per effettuare i lavori sono state soltanto riempite con catrame e quindi rattoppate. In via Pietro del Pezzo, via Palumbo e via Tortora, “il taglio viene ricoperto con del cemento rosa - scrivono i residenti - Invitiamo i tecnici comunali ad effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni del manto stradale”.