Lavori di dragaggio tra Vietri e Cetara, un genitore: "Ecco perchè il mare è sporco"

Nella giornata di ieri (11 luglio 2018) sono iniziati i lavori di dragaggio nel fondale (zona Fuenti) tra Vietri e Cetara. A segnalarcelo è un lettore di Salernotoday che si domanda: “Questi lavori non andrebbero fatti in inverno o almeno quando la balneazione non è attiva come in questo periodo? Non credo sia una cosa normale che i nostri figli facciano il bagno in acque, gran parte delle volte marroni e ricchi di schiuma causata da questo dragaggio”.

Di qui la sua amarezza: “Davvero non se ne può più perché paghiamo fior di quattrini per andare in strutture balneari e poi avere questo mare per colpa di qualcuno, ma soprattutto per la salute dei nostri bambini”.